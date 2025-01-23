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全民權證／台燿 瞄準逾60天
台燿（6274）去年第4季營收季減5%，市場推測因部分訂單延後影響，短期考量農曆春節因素，第1季營收估58.7億元，季減7%，毛利率22.3%，持平於上季；稅後純益6.6億元、每股純益（EPS）2.3元，季減9%。
目前800G交換器滲透率約為10%並採用M8等級CCL，且800G CCL報價高出30~50%。台燿已向美系客戶供應800G CCL材料，其他客戶也積極驗證中，有望於今年下在半年開始出貨。隨800G滲透率有望從10%成長至20%，預期台燿今年交換器業務年增15%；伺服器部分預期年增15%。
隨各大CSP逐漸採用M8等級CCL、且台燿持續送樣，將有利營運表現。看好台燿後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期60天以上商品介入。（統一證券提供）
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