全民權證／川湖 二檔熱呼呼

川湖（2059）2024年12月營收亮眼。法人看好2025年伺服器市場動能強勁，有望帶動川湖營收增長雙位數，近期股價已有較大漲幅，建議投資人透過權證布局。

法人分析，川湖於去年宣布擴產計畫，斥資1,426萬美元在北美地區購地建廠，2025年開始量產，產品應用於廚具與伺服器領域。展望後市，2025年營收受惠於國際房市回溫及聯準會降息帶動的美國消費與買房需求，廚具導軌需求預期雙位數增長。同時，AI 伺服器出貨訂單將進一步刺激成長。預估 2025、2026年營收年增率分別達28%和14%。

權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數90天以上的商品介入，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）