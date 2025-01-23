期貨商論壇／生技期 月線有撐

統計2024年臺灣共有36家生技製藥股上市、上櫃、興櫃或是登錄創新板，其中15家生技醫療股是IPO，凸顯出資本市場活躍的表現。

展望未來，AI的應用發展雖然仍在起步階段，對生技產業的發展具有多方面的幫助，其中包括AI可以透過分析大量的生物數據加速新藥研發，找出新的治療用途，節省開發時間和成本。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，契約規模為20萬元，保證金為15,000元，槓桿為13倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期反彈來到季線遭到壓回，同時面對4,000點整數關卡壓力，上檔壓力沉重，短線回測月線尋求支撐，因此在突破下彎季線反壓之前，趨勢尚未翻多，仍為震盪整理架構。

（元富期貨提供、）