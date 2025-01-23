期貨商論壇／台積期 區間整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，川普就職後宣布一系列行政命令，包括宣布國家能源緊急狀態、宣布提高進口關稅。

川普說，考慮對墨西哥及加拿大自2月1日起課徵25%關稅。川普雖威脅對墨西哥和加拿大徵收關稅，但並未立即推動其他關稅措施，令美債殖利率走低，10年期美債殖利率下跌，科技股反彈，同時，台積電（2330）法說會持續釋出正向業績展望與成長動能，有望帶動市場資金進一步加碼的可能性。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前2月台指期持續呈正價差，市場訊號仍偏多方，加上AI產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性增大，有助行情緩步墊高，中長期偏多格局未變。市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面、籌碼面，台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。整體來說，台積電期仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）