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台指期 年後多頭續攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（22）日呈現開高震盪格局，受惠台積電領軍電子股上攻，加上矽光子再度躍居盤面焦點，帶動指數開高收高，終場大漲225點、收23,525點；台指期更是大漲337點、收23,698點，股期雙市紛紛大漲，為龍年封關劃下完美句點。

昨日股期雙市正價差為172點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,572口至8,366口，其中外資淨空單減少1,569口至32,126口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,113口至9,688口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，操作明顯偏多；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,800點，周賣權最大OI落在22,400點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在22,000點。

全月未平倉量put/call ratio值由1.02上升至1.03，VIX指數上升0.8至20.48；外資台指期買權淨金額0.15億元、賣權淨金額0.24億元，整體選擇權籌碼面中性。

元富期貨認為，昨日權值股普遍走強，台指期跳空開高超過200點，盤中經歷幾次小幅回檔後，買盤持續敲進，正價差超過百點，終場以紅K棒作收。

目前指數站穩在所有均線上，且均線同步轉為走升，有利於後續多頭續攻。

台指期 選擇權

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