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全民權證／大成鋼 買逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理

大成鋼（2027）受惠美國製造、復甦機會及災後重建等三大題材發酵，營運有望回溫。

首先是美國製造，大成鋼廠房、通路都在美國，較不受川普政策影響，不僅目前不用被課徵額外關稅，且還有望受惠關稅拉升鋁鋼價格等利多。

其次是復甦機會，美國聯準會處於降息循環中，有利下游客戶如不鏽鋼、鋁製品等拉貨動能回升。

第三則是災後重建題材，洛杉磯野火持續擴大，初估光建物重建成本就高達新台幣5,000億元；川普目標百日內結束俄烏戰爭、以哈停戰等戰後重建，將有利鋼價表現。

權證發行商建議，看好大成鋼後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

大成鋼 權證 美國聯準會

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