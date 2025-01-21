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全民權證／聯發科 選價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

聯發科（2454）2024年合併營收為5,305.85億元，年增22.4％。目前天璣9400需求暢旺，同時兼顧功耗與效能，並支援AI應用。另外，聯發科ASIC市場未來規模巨大。

法人指出，聯發科跨入ASIC的業務比預期早，有了相關GB10的經驗，預期後續與NVIDIA合作的WOA PC、智慧座艙相關晶片都有一定的幫助。聯發科去年前三季每股純益（EPS）51.98元，全年獲利值得期待。

法人表示，ASIC市場未來規模巨大，在2028年時，AI加速器的市場預估將會有450億美元。聯發科會繼續與CSP業者們合作。AISC相關營收認列應該會是在今年末至2026年。

權證發行商建議，看好聯發科可買進價內外15%內、距離到期日150天以上的認購權證，參與個股行情。

（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 聯發科

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