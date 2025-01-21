鈊象、大宇資 認購夯

今日主題 進入寒假，台北國際電玩展將在23至26日登場，預料有更多結合軟硬體的應用出現。此外，任天堂日前發表新改款Switch，4月2日Nintendo Direct直播將揭曉詳情，相關遊戲題材可望逐漸發酵，台廠相關業者營運備受期待，投資人可布局相關權證。

台股昨（21）日呈現窄幅震盪，開盤小跌0.33點，終場上漲33.19點，收在23,300點。隨著寒假以及台北國際電玩展登場，遊戲股鈊象（3086）、大宇資（6111）等有機會發酵。發行券商指出，看多的投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

遊戲股王鈊象2024年12月營收17.1億元，創新高，月增2.3%，年增29.1%；2024年營收185.12億元，改寫新猷，年增30.6%。法人分析，2024年算是豐收的一年，營運表現亮眼，12月營收創新高，顯示海外線上博弈市場拓展有成。

展望後市，法人認為，來到傳統節慶旺季，基本面環境相對正面，2025年營收成長主要來自於東南亞授權，且因為在東南亞的市占仍偏低，主要成長的東南亞營運仍未封頂，加上歐洲、中南美授權部分表現穩定，後續仍有成長潛力，目前馬爾他、瑞典和希臘都已經取得執照，整體獲利成長仍未到頂，未來二至三年仍應可見獲利持續增長。

遊戲研發商大宇資2024年12月營收5.34億元，月增37.8%、年增21.4%，單月營收創歷史新高；2024年營收51.06億元，年增57.8%，同創歷史新高。法人分析，12月營收創高主因來自認列子公司業績，今年預料遊戲本業營收將年增三倍，展望樂觀。

展望後市，法人指出，大宇資已取得一款重量級代理手機遊戲，預計4月上市，且另有二款自研手機遊戲準備陸續於年中、年末上市，加上既有的單機遊戲產品線，推升遊戲本業營收表現。

權證發行商建議，看好鈊象、大宇資後市表現的投資人，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證入手，但宜設好停利停損。