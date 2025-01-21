鴻準、原相 四檔出風頭

台北國際電玩展將登場，加上任天堂將推出新款Switch，遊戲機概念股鴻準（2354）、原相（3227）預期將受惠，其中機殼廠鴻準近來股價守穩在周線、月線之上；原相也守穩在周線上。法人看好，新遊戲機已進入量產，今年進入拉貨循環，將挹注鴻準及原相營收。

根據統計，鴻準去年12月合併營收為151.4億元，月增32.2%，年增382%，為六年多以來最佳，由於鴻準營收有約六成來自遊戲機，法人推估，主要受惠日系遊戲機大廠新機備貨需求，隨遊戲機出貨動能回升，鴻準去年第4季營收已回到正成長，也帶動去年營收年增幅轉正。

除了遊戲機以外，鴻準也有散熱模組，包括氣冷、風扇，更首度跨入水冷領域，水冷零組件已送樣客戶認證中，同步發展3D VC以及浸沒式水冷技術，頗具發展潛力。

IC設計廠原相則因出貨給遊戲機大廠的感測器產品推升營收，法人表示，隨主要遊戲機客戶新一代遊戲主機即將正式亮相，且遊戲玩家市場對於該款遊戲機有頗高期待，可望啟動新一波換機潮，後續將對原相的遊戲機感測器產品線帶來成長動能。

分析師認為，新一代Switch的推出，有望再次提升任天堂的硬體銷量，預估今年需求將大幅超過供應量，且將持續數月甚至數季。雖有淡季影響，原相去年第4季業績略優於前季，因新一代Switch逐步放量出貨，感測器平均價格與數量呈現成長，加上感測器在機器人、車電等應用市場需求逐步成型，預估原相今年成長可期。

權證發行商表示，投資人若看好鴻準與原相後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。