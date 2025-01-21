期貨商論壇／生技期 題材加持

據美國醫療市場消費者調查顯示，現階段該國每10人中即有三人無法負擔醫療費用，因此美國將醫療方向由「疾病治療轉向慢性病預防」，試圖改變多數民眾認為緊急狀況才就醫的觀念。川普預計以Medicare擴大支持家庭與在宅醫療、推動慢性病照護等政策，這些都為遠距醫療產品帶來市場成長空間。

在減少醫療負擔的概念下，台灣藥廠因成本具有競爭力而有望受惠，生技概念股中最具指標性的企業包括專業於癌症用藥、ADC、mRNA、精準治療的保瑞（6472），該公司去年併購明尼蘇達州最大藥廠，具備直接美國生產規避關稅的優勢；美時因川普對於毒品宣戰的立場明確，昱展新藥也已授權美廠Indivior 加速開發長效戒毒癮藥物。

長聖、台寶生醫將受惠新上任的衛生部長小羅勃甘迺迪，對細胞治療的支持而有政策題材的想像空間；永信因旗下美國子公司，以膠囊、錠劑等口服劑型為主，目前有12個可銷售品項，並涵蓋美國92%通路，年產能可達7億顆，有望以價格競爭優勢帶來營收。除了上述之外，投資人尚可留意易威、和永笙-KY等二家業務與美國相關的標的。

生技類股於2024年表現明顯弱於大盤，投資人如欲規劃川普就任後生技族群是否有望受惠，不妨以上述題材作為選股方向。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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