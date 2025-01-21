期貨商論壇／聯發科期 添動能

聯發科（2454）以智慧手機系統單晶片（SoC）技術聞名，自2004年進軍手機市場以來，2024年市占率達39%。

聯發科去年營收年增22.4%，創歷史次高，手機晶片業務為主要收入來源，天璣9400在多家大陸品牌旗艦手機中廣泛採用，顯示市場需求強勁。與輝達合作的AI超級晶片與PC SoC技術預計在2025年挹注新營收來源。此外，積極投資未來技術，包括物聯網、Matter協定智慧家居應用等，顯示其在多元化營運上的堅定戰略。

根據研調機構數據，全球智慧手機市場在2024年結束連二年下滑，銷售量年增4% ，中高階機種需求顯著增長。聯發科藉由天璣系列產品，加速占領中高階市場，預計受益於2025年的換機潮，進一步提升市占率與營收貢獻。

此外，輝達與聯發科共同推出的GB10超級晶片，已成為AI個人電腦「Project DIGITS」的核心技術，預計2025年進一步拓展AI PC市場版圖。市場預測，二者共同推出的N1X晶片將於2025年底量產，帶來約20億美元營收，占2026年聯發科總營收的8%。

聯發科透過技術創新與策略合作，展現出穩健的市場地位與多元化發展潛力，儘管存在市場競爭與地緣風險，其AI與智慧家居領域的前景，加上手機市場的復甦，為未來營運增添動能，值得投資人關注。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）

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