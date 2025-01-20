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期貨商論壇／航運期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
航運業示意圖。（路透）
航運業示意圖。（路透）

近期帶動航運報價上漲的原因一一化解，故須留意價格相關支撐，同時，注意川普是否一上任會發布一連串與經濟相關的政策，但恰逢台股春節休市又遇美股公布財報，2月3日台股才會開紅盤，投資人需留意自身風險，也可透過航運期貨避險。

國際情勢方面，川普就職，上任將簽署一百多道的行政命令，但20日遇到馬丁路德紀念日，指數商品將提早休市、外匯及利率商品正常交易，投資人須留意相關風險；中東地緣政治方面以哈停火協議順利落幕，紅海危機有望得到緩解，加上前幾周的罷工事件落幕，運價方面上漲不易。

在台股方面，近期台股主流股仍是AI，從伺服器、機器人到近期的AR眼鏡都因黃仁勳而快速輪動，機器人回檔後AR眼鏡也開始崛起，但目前仍未有相關接單消息，加上近期又遇台積電法說以及未來降息碼數未定，指數整體都呈現區間震盪的格局，整體來看短期半年線有守，但航運類股因相關利多事件一一緩解，而開始回檔。

未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台股 期貨交易

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