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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（20）日呈開高震盪格局，指數上漲118點，收在23,266點，外資在現貨市場買超逾百億元，但期貨淨空單增加2,858口至34,721口。期貨商表示，雖外資保守布局，但台股短線在季線不破下，拉回仍可以偏多操作。

台指期昨日上漲155點、至23,343點，正價差擴大至79.18點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,921口至10,389口，其中，外資淨空單增加2,858口至34,721口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,333口至12,040口。

外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，就技術面觀察，受到美股大漲激勵，台指期昨日開高後一路走高，盤中最多上漲超過200點，維持平盤之上震盪，終場指數上漲逾150點、以小紅K棒作收。目前指數重返所有均線之上，短線先站穩季線，等待季線轉為向上走升，對於指數續攻才比較有利。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.0，VIX指數下降0.06至20.42；外資台指期買權淨金額0.29億元、賣權淨金額0.31億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，大盤又再次來到區間高位，但年關將近成交量能萎縮，投資人仍需注意美國總統川普就職典禮內容以及相關行政命令的發布，籲投資人過年前做好相關避險準備。

台指期 選擇權

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