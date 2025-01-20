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2月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲118.74點，收23266.82點。2月電子期收1308.95點，上漲14.05點，正價差6.7點；2月金融期收2106點，下跌4.80點，正價差10.08點。

2月電子期以1308.95點作收，上漲14.05點，成交438口。

電子現貨以1302.25點作收，上漲9.90點；2月電子期貨與現貨相較，正價差6.7點。

2月金融期以2106點作收，下跌4.80點，成交236口。

金融現貨以2095.92點作收，下跌9.31點；2月金融期貨與現貨相較，正價差10.08點。實際收盤價以期交所公告為準。

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