期貨商論壇／南亞科期 保守看

經濟日報／ 記者周克威整理
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

南亞科（2408）為全球第四大DRAM廠，市占率2%~3%，業務以利基型DRAM為主，消費型DRAM占總營收約60%~65%、Mobile10%~15%、PC+Sever20%。受到中國產能供給增加，一般PC、手機及消費型電子產品終端需求不如預期，造成去年第4季價量齊跌，拖累營運表現。南亞科去年第4季營收季減19.2%、年減24.5，單季稅後虧損擴大至15.7億元，每股虧損0.51元，創一年來新低點。

展望2025年，DRAM整體市場供給量增加，一般型DDR4、LPDDR4、DDR3需求動能平淡，仍將處在去化庫存階段，但隨著客戶對其DDR5位元需求量提升，第2季出貨量有望回升，且10月Win10即將停止更新服務，有望帶動下半年企業AI PC換機潮，並提升DDR5滲透率達成30%的目標。

根據機構調查，DDR4因消費需求低迷、中國大陸供應商擴大生產，一般型庫存去化將延續至今年第1季，價量回升可能性有限。南亞科去年第4季推出DDR5，未來將會持續提升，但短期營收動能仍受消費淡季及現貨價的不利影響。

技術面來看，南亞科期貨自去年7月上旬以來開啟下行趨勢，中長期均線呈空頭排列，加上基本面上，考量南亞科上半年仍須面對去化庫存，以及價量衰退的不利影響，因此建議投資人仍以震盪拉回的格局保守看待南亞科後市。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

南亞科 消費

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