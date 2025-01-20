期貨商論壇／黃金期 有望創高

近期黃金市場受美國最新通膨數據趨緩，降息機率增高的影響走強。美國勞工統計局報告顯示，12月通膨率上升0.4%，高於11月的0.3%增幅及市場預期。年通膨率為2.9%，而核心CPI年增率則為3.2%，略低於預期的3.3%，強勁的通膨數據及其對聯準會貨幣政策的影響成為市場關注焦點，美元指數衝高到110後回落。此外，川普即將上任的關稅政策、國際經貿關係緊張及地緣政治風險升高的因素，皆有利引導往後金價走揚。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），截至16日止，黃金持有量略減至872.51公噸。金價於2024年10月30日創下2788.50美元歷史新高後橫盤震盪，基金水位從高峰的895.24公噸開始出現倉位調節降低的情況，推升動能有減弱跡象。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至7日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較前一周增加0.76萬口、來到25.49萬口。配合走勢觀察，近期區間整理時買盤隨行情波動調整部位後，重新進場加碼，對金價有一定支撐的力道。

從線圖分析，去年11、12月以來，金價落在2,550~2,750美元均線糾結間區橫盤整理，12月底指標KD交叉走多後，金價沿著5日均線走升，價格走勢明顯轉強，有機會挑戰新高。（華南期貨提供）

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