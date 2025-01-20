台指期 下檔支撐墊高

台股上周五（17日）上漲122點留下長影線，漲幅0.5%，收在23,148點，累計全周上漲136點，線型弱中透強。期貨商表示，台股目前下檔支撐逐漸墊高，短線拉回仍可樂觀操作。

台指期上周五上漲153點、至23,188點，正價差為41.92點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,669口至8,468口，其中外資淨空單減少4,348口至31,863口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,689口至9,707口。

上周五外資現貨買、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空持續拉鋸。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股重回區間中，目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台積電法說報佳音，推升台指期上周五跳空大漲近300點，不過有出現逢高獲利了結賣壓，盤中一度跌破23,000點整數大關，午盤過後買盤陸續敲進，終場指數上漲逾150點、以十字黑K棒作收。目前指數重返所有均線之上，短線先站穩季線，對於指數續攻才比較有利。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.96，VIX指數下降0.62至20.48。外資台指期買權淨金額0.29億元、賣權淨金額0.48億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，目前台股在回到區間中位，整體調性仍為區間震盪，目前剩三日封關，但川普即將上任，估上任後恐持續放話有關政策的事項，因此，投資人做好相關避險動作，且過年長假期間也將遇到聯準會利率決議以及美股財報公告。