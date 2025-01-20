長榮航、華航 押長天期

台股上周五（17日）延續強勢表現，其中航空股表現亮眼，長榮航（2618）、華航（2610）終場收紅，發行券商建議，對於航空股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，以去年累計前三季台灣出入境旅遊人次3,960萬人看，已恢復至疫情前89%，主要是大陸尚未開放，然國籍航空載客人次已恢復至疫情前100%；雖兩岸開放有助航點加密，但目前相關政策尚不明確，預期2025年才較明朗，若兩岸順利開放交流、航點加密，華航亞洲線占比較高，受益大。

長榮航貨運表現亮眼，主要受惠於市場出口需求暢旺；客運方面，東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近90%，春節檔期，澳洲、東北亞及東南亞等旅遊航線整體訂位率皆已超過95%，歐美航線也超過80%。

華航去年業績表現亮眼，受惠於航空貨運超旺， 去年12月營收來到184.57億元，第4季合併營收528.93億元，寫下歷年單月、單季最佳成績；累計去年全年合併營收2,038.74億元，創開業以來最高，年增10.31%。今年元月客運更旺，春節假期即將到來，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過90%，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95%。

權證發行商建議，看好相關個股的投資人，可選價內外20%以內、逾90天商品介入。長榮航權證有長榮航永豐46購03（060693）、長榮航元大46購23（063459）；華航相關權證有華航永豐45購03（057201）、華航群益45購03（058147）。