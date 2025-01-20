金像電、華星光 四檔夯

根據統計，台股封關前20天指數呈現小漲機率較大，開紅盤一周進入高峰，資金回籠股市開始輪流修正。法人建議，抱股過年應聚焦股價趨勢往上個股；由於金像電（2368）與華星光（4979）具低基期且高成長條件，產業趨勢向上，逢近日震盪，可控制資金比例，挑選100天以上的相關認購權證，進行操件。

金像電受惠AI驅動伺服器、網路需求大幅增長，PCB通用基板層數提升，該公司具提供一站式解決方案能力，有利持續提高市占，加上台灣、泰國廠新產能將陸續開出，可望帶動2025年營運成長。

金像電受惠於亞馬遜Trainium2 AI伺服器放量拉貨，今年第1季營收由季持平上調至季增6.9%，毛利率有機會季增0.5百分點至32.8%。金像電為Trainium2伺服器Compute tray UBB主要供應商。UBB訂單能見度到今年第3季，2025全年營運上調。預估2024年第4季至今年第2季出貨量為5萬至6萬片、18萬至20萬片、25萬至30萬片，呈逐季增長態勢。第1季開始放量Trainium2伺服器可望占單季營收雙位數以上。金像電相關權證有金像電群益47購06（064872）、金像電凱基46購05（062245）。

華星光隨著終端客戶2024年下半年打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，既有客戶訂單持續成長，市場滲透率將再提升，加上美國盯上中國大陸光通訊產業，2025年可望迎來轉單，新產能預計年中投產，挹注新成長動能。

邁威爾釋出共同封裝光學元件（CPO）整合至客製化AI晶片，華星光為邁威爾主要協力廠，營運受惠。CPO將結合矽光子技術，整個產業可望在二至三年內進入量產。華星光代工產品終端客戶去年下半年打入新的CSP，今年CSP廠滲透率會再拉升，CSP客戶將從一家增至二、三家。華星光相關權證有華星光群益48購02（729218）、華星光元大49購01（725117）。