台積、華碩 認購充電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式來台，昨（19）日離開，在台期間再度釋出對人工智慧（AI）發展樂觀訊息，台積電（2330）、華碩（2357）等輝達供應鏈展望正向，營運看旺，可望吸引長線買盤。

黃仁勳說：「我們正處於AI時代的開端。這只是開始，未來會有許多年的成長等著我們。」他並指出，最新Blackwell、CoWoS-L等新技術快速進入量產，是因台積電創有史以來複雜技術中最快量產的紀錄。同時他也預告，今年台北電腦展將會再次現身。

台積電上周舉辦法人說明會後，各家外資券商紛紛出具最新報告，一致看好台積電發展前景。其中，花旗證券目標價1,540元暫居外資圈最高，美銀、野村、高盛則調升台積電目標價，美銀由1,400升至1,450元，野村由1,400升至1,440元，高盛由1,355升至1,400元。另外摩根士丹利（大摩）維持「優於大盤」，花旗、滙豐、瑞穗維持「買進」評等，花旗目標價1,540元，滙豐1,500元，大摩1,388元，瑞穗1,360元。

華碩2024全年營收達5,859.62億元，年增21.49%。華碩近期在美國消費性電子展（CES 2025）上火力全開，推出自家新顯卡產品，以及搭載新GPU的電競筆電，同時在英特爾、超微（AMD）推出新款CPU後，華碩也同步推出支援的主機板產品。

此外，華碩衝刺AI PC版圖，持續擴大相關產品線，發表一系列AI解決方案，端出全球最輕、重量不到1公斤的Copilot+ PC「Zenbook A14」，採用高通新Snapdragon X系列處理器，預計今年首季上市。

權證發行商表示，投資人如看好台積電、華碩等個股投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。連結台積電相關權證包括台積電中信48購03（060471）、台積電富邦49購04（066082）；華碩相關權證有華碩中信46購01（060641） 、華碩群益45購02（053715）。