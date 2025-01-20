全民權證／川湖 挑價內外15%
川湖（2059）營運展望受到法人肯定，北美滑軌廚具需要將增加，而後續伺服器增長動能將待GB200量產貢獻，法人看好2025年營收有望增長三成。
川湖公告，以1,426萬美元於北美地區購買土地及廠房進行擴產計畫，預計今年量產，產品主要應用於廚具及伺服器領域。法人預料，聯準會降息將刺激美國消費及買房需求，更多裝潢廚具的導軌需求有望雙位數增長；另外，今年在AI伺服器出貨訂單挹注下，可望激勵營運持續成長。權證發行商表示，投資人如看好川湖投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如川湖富邦47購01（047209）、川湖富邦49購01（063970）。（富邦證券提供）
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