全民權證／川湖 挑價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

川湖（2059）營運展望受到法人肯定，北美滑軌廚具需要將增加，而後續伺服器增長動能將待GB200量產貢獻，法人看好2025年營收有望增長三成。

川湖公告，以1,426萬美元於北美地區購買土地及廠房進行擴產計畫，預計今年量產，產品主要應用於廚具及伺服器領域。法人預料，聯準會降息將刺激美國消費及買房需求，更多裝潢廚具的導軌需求有望雙位數增長；另外，今年在AI伺服器出貨訂單挹注下，可望激勵營運持續成長。權證發行商表示，投資人如看好川湖投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如川湖富邦47購01（047209）、川湖富邦49購01（063970）。（富邦證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

台積法說報喜 高盛看好6美系概念股

全民權證／川湖 瞄準逾120天

慢走不送！北美星巴克新規：沒消費禁占位、借廁所

BMW北美2024年銷量破37萬輛創新高！X5展現高人氣、XM卻沒人要？

相關新聞

台指期 下檔支撐墊高

台股上周五（17日）上漲122點留下長影線，漲幅0.5%，收在23,148點，累計全周上漲136點，線型弱中透強。期貨商...

期貨商論壇／南亞科期 保守看

南亞科（2408）為全球第四大DRAM廠，市占率2%~3%，業務以利基型DRAM為主，消費型DRAM占總營收約60%~6...

期貨商論壇／黃金期 有望創高

近期黃金市場受美國最新通膨數據趨緩，降息機率增高的影響走強。美國勞工統計局報告顯示，12月通膨率上升0.4%，高於11月...

台積、華碩 認購充電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式來台，昨（19）日離開，在台期間再度釋出對人工智慧（AI）發展樂觀訊息，台積電（2...

金像電、華星光 四檔夯

根據統計，台股封關前20天指數呈現小漲機率較大，開紅盤一周進入高峰，資金回籠股市開始輪流修正。法人建議，抱股過年應聚焦股...

長榮航、華航 押長天期

台股上周五（17日）延續強勢表現，其中航空股表現亮眼，長榮航（2618）、華航（2610）終場收紅，發行券商建議，對於航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。