全民權證／京元電 選逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

京元電子（2449）受惠AI、HPC客戶測試需求暢旺，隨測試時間、測試總量攀升，法人預期將尋求新場地以因應第2季至第4季客戶需求，展望樂觀。

法人表示，京元電子為輝達後段測試主要供應商，B系列晶片測試時間為H晶片兩倍以上，去年京元電子兩度上修資本支出，但銅鑼三廠產能已不敷使用，預估今年資本支出仍將大於去年。

京元電子是Blackwell的最終測試主力之一，預期輝達的AI GPU相關測試營收2025年占總收入約26%，讓京元電子測試地位更穩固，展現強勁增長潛力。

投資人可買進價內外20%內、距到期日90天以上認購權證，如京元電國泰48購02（063053）、京元電群益46購06（063008）。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

京元電 資本支出

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