全民權證／南亞科 二檔聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

南亞科（2408）去年第4季營收65.75億元，季減19.2%，年減24.5%，稅後虧損15.73億元，每股虧損0.51元。今年第1季有望受到區域經濟政策刺激，單季出貨量微幅改善，記憶體報價將呈現季持平或小幅月減態勢。法人估單季營收71.8億元，季增9.2%，年減24.4%，毛利率1.3%，每股虧損0.4元。

展望2025年，DRAM市場有望受區域經濟刺激方案，消費性產品需求轉佳 ，看好PC／NB新品提升DRAM規格，而AI PC、AI手機等相關AI產品將帶動記憶體出貨量價，法人估全年營收369.3億元，年增8.2%，每股虧損0.59元。

投資人可挑選價外20%程度以內相關權證，如南亞科兆豐4C購01（060823）、南亞科元大46購07（063452）。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

南亞科 營收

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