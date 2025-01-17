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全民權證／台特化 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台特化相關權證
台特化相關權證

台特化（4772）在高階矽烷氣體領域具獨特競爭力，法人考量半導體先進製程推進下的市場需求，維持「買進」評等。

法人分析，台特化2024年上半年獲利已達2023全年水準。2025年台特化新產品將貢獻營收，全年獲利成長可期。此外，隨半導體進入2奈米、甚至埃米時代，矽乙烷需求將在未來三年快速增長，符合化學特性補足物理特性的大趨勢。技術上，台特化自主研發矽烷專利製程技術具節能、環保優勢，零固廢、節電70%、節水74%，領先同業，後市發展可期。

權證發行商建議，看好台特化後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數200天以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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