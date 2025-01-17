全民權證／華通 選逾四個月

華通（2313）2024年第4季營收166億元，季減19%、年增6.7%，每股純益（EPS）1元。未來仍受惠中系手機客戶備貨需求增加，以及泰國新廠產能即將開出，以低軌衛星板為主要產品，初期將逐步承接地面站板，預估貢獻月營收3~4億元。

2025年主要營收成長動能來自低軌衛星客戶，美系客戶預估2025年發射數量約2,500顆，較2024年的1,900顆增加，且公司過去低軌衛星板產能供不應求，經過HDI產能逐漸由手機板轉換至低軌衛星板，以及泰國新廠產能即將開出，市場預估貢獻月營收3~4億元，全年營收803.1億元，年增9.8%，EPS 6.5元，年增32.9%。

看好華通後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、120天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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