全民權證／群創 挑價內外20%

群創（3481）今年電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和筆電應用也可望有小量增加，法人看好今年營運會比去年成長。

法人指出，隨日、韓面板廠逐漸退出 LCD 市場、大陸高世代新廠投資明顯放緩，加上去年夏普關閉日本10代線，有利今年TV面板供需改善，面板廠營運穩定度提升。另外，面板廠商持續聚焦車用面板包含智慧座艙，全景天窗升級以及智能調光車窗等。

群創在MicroLED已布局580件專利，應用領域涵括：車用、醫療、透明顯示器、消費性電子等，商品已經與客戶進行design in階段。此外，醫療用產品認證期較長，目前配合客戶進度量產。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日90天以上的認購權證入手。（中國信託證券提供）

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