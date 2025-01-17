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緯穎、嘉澤 四檔來電

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（17）日震盪，終場上漲逾百點，其中伺服器概念股表現亮眼，緯穎（6669）、嘉澤（3533）表現亮眼，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，預期2025年全球伺服器需求將年增10%，動能來自通用型伺服器復甦、AI 伺服器採用提高。去年第3季以來自建伺服器出貨量增幅優於整體伺服器市場，預估趨勢將延續至今年，主因AI需求強勁，由CSP業者資本支出大幅擴張帶動。

緯穎、嘉澤相關權證
緯穎、嘉澤相關權證

緯穎去年12月營收427.67億元，月增14.2%，年增111.5%，創下新高。去年第4季營收1,156.14億元，季增18.2%，年增95.7%；全年營收達3,605.41億元，年增49%，同創新高。

法人表示，展望緯穎2025年，預期亞馬遜（AWS）ASIC AI伺服器營收擴張、GPU AI伺服器新客戶與通用型伺服器營收增長將是主要動能。隨AWS發布新Trainium2AI晶片，預期來自AWS的營收今年將增至1,600億元以上，GB200 AI伺服器亦有新客戶貢獻。

嘉澤部分，法人指出，伺服器CPU新平台滲透率將超過50%，加上桌機新平台，ASP升勢將延續並驅動營收與毛利率，抵銷筆電營收放緩。因GB200 AI伺服器多採液冷，新QD將於今年上半年放量出貨CSP與品牌廠客戶。

嘉澤做為僅次於鴻騰的插槽供應商，中央處理器（CPU）插槽的主力供應商。隨該公司開發的水冷快接頭（UQD）獲得認證，加上下半年新一代GB300架構改採插槽設計，後續有望受惠。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、逾90天的商品介入。

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