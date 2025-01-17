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鈊象、聚陽 押長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
鈊象、聚陽相關權證
鈊象、聚陽相關權證

台股進入農曆年前的百業繁忙旺季，其中，市場看好鈊象（3293）、聚陽（1477）業績表現可期，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

鈊象去年12月營收月增2.3%、年增29.1%，符合市場預期。2025營收成長主要來自於東南亞授權，且因為在東南亞的市占仍偏低，市場看好未來二至三年東南亞仍會持續成長。歐美授權部分表現穩定，成長幅度不高，占整體營收約4%。目前馬爾他瑞典和希臘都已經取得執照，未來會持續申請其他國家的執照並同時申請遊戲認證。

市場預估鈊象2024年稅後純益88.9億元，年增38.4%，每股純益（EPS）31.5元，2025年營收為226.3億元，年增22.7%，稅後純益109.1億元，年增22.7%，EPS成長為38.7元。

聚陽去年下半年在美系客戶需求、採購回歸正常化，流行品牌進入補庫存循環，產能已滿載，運動品牌客戶訂單也持續增溫，今年第1季剩農曆年後的3月有產能空間，可增加一些訂單，全季出貨量將增長5~7%，ASP年增4%，單價上漲主要反映東南亞成本、未來關稅潛在預期。

第2季訂單持續跟客戶洽談中，目前推估約量增15%，上半年聚陽出貨量將達高個位數成長，下半年訂單量保守預期將年增5%，全年出貨量保守估計年增7~8%。

市場看好聚陽全年營收達398.7億元，年增11.9%，毛利率將增加至25.5%，EPS為18.5元，、年增10.7%，獲利有望將再創歷史新高。

看好相關個股的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證入手。

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