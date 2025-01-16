全民權證／大立光 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
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大立光（3008）潛望鏡相關產品出貨並未下滑，還因取得一次性獎金，讓去年第4季毛利率達59.1%，EPS 65元。2024全年營收595億元，年增21.7%，EPS達194元，年增44.8%。

法人預期大立光2025年第1季稼動率會較2024年第4季降低，毛利率也將較去年第4季有獎金助益而稍降，舊的機種良率與生產效率則與第4季相當。大立光的薄型手機及折疊手機等產品皆與客戶進行規格與設計討論，而人形機器人、機器視覺與 AR／VR等則仍需持續觀察需求與規格。2025至2026年若持續占有較大出貨份額與出貨量，仍有機會取得獎金。

看好大立光後市的投資人，可挑價內外15%以內、有效天期200天以上權證入手。（凱基證券提供）

大立光 折疊手機

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