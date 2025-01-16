全民權證／全新 押價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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全新（2455）受惠於美系Data center客戶400G產品完整貢獻營收，矽光子日系客戶近期拉貨更加積極，持續有多家廠商驗證當中，2025年營收成長有望達50~60%；微電子業務則受惠於手機Wi-Fi 7應用比重提升，帶動PA使用量成長。

法人表示，在微電子部分，已見中國部分急單回溫，期待客戶回補庫存需求，惟仍需密切關注訂單延續性；光電子部分，在AI眼鏡，穿戴式裝置等及矽光子等多項產品量產下，挹注光電子營收持續走高。雖然第1季逢農曆新年，但全新將以加班因應，預估營收有望呈季增趨勢。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證。（群益金鼎證券提供）

光電 權證 營收

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