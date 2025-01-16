所羅門、廣宇 挑長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稍早提出，AI代理與通用機器人將成為未來產業發展的核心，同時看好人形機器人模型將落地。昨（16）日黃仁勳抵台，也帶動機器人概念股所羅門（2359）、廣宇（2328）股價都有逾3%漲幅，相關權證也受到矚目。

AI 3D視覺與機器人技術業者所羅門月初在CES展示採用輝達機器人平台的機器人創新技術，透過雙方合作，所羅門將其解決方案整合至NVIDIA Isaac機器人平台，可提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制，期協助客戶滿足對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案的需求。

圖／經濟日報提供

法人指出，在AI助攻下，機器人3D視覺技術進展快速，所羅門的機器人解決方案，可節省機器人作業站所需空間，預料可以應用在物流訂單處理及物料搬運等產業。

廣宇是鴻海集團旗下的線材廠，同時具備AI伺服器與機器人雙題材，法人指出，廣宇已打入中國二線雲端服務供應商組裝供應鏈，未來有機會在美系二線廠拿到更多訂單。在機器人部分，廣宇高毛利拖鏈線也送協作機器人大廠認證中，今年出貨量看增。

法人認為，廣宇在馬來西亞建立的生產基地，會是集團爭取美系AI供應鏈轉單的優勢，未來除通訊伺服器訂單外，也有機會爭取更多零組件訂單。預期廣宇第2季後營收年增率將轉強，全年營收成長可期。

權證發行商表示，投資人若看好所羅門與廣宇後續表現，可以挑選價內外15%以內，150天期以上的權證介入，以小金搏大利。