富邦、中信金 四檔聚光

在美國降息循環下，且具殖利率題材的大型銀行股，以及財務體質相對強勁、配息無疑慮，評價位階相對較低的壽險股，如富邦金（2881）、中信金（2891）等受關注，投資人可以相關認購權證參與行情。

法人表示，雖美國聯準會步入降息循環，但預期降息幅度及速度趨緩，銀行若有足夠時間調整存、放款結構，隨外幣放款動能回升、新台幣存放利差擴大效果延續，應可使整體銀行存放利差保持在一定水準；目前債券殖利率仍處於相對高點，持續布建高利率債券部位可使壽險公司避險前經常性收益率維持。

目前國銀中，以民營銀行在存、放款結構調整較為靈活，預期以利差控管相對較佳的中信銀，隨放款增加下將有助於淨利息收益保持一定成長。中信銀行存放款結構穩健，若美國聯準會緩步降息可較原先樂觀看待NII及NIM表現；法人評估現金殖利率可逾5%。

近期美國十年期公債殖利率反彈至相對高點，有助於壽險公司新錢投報率上升，樂觀看待經常性收益率維持。富邦金2024年自結稅後純益1,511.6億元，年增129%，每股純益（EPS）10.8元。

富邦人壽投資操作靈活，帳上OCI未實現餘額仍為正數，雖目前債券未實現評價損失較大，短線資產評價較有壓，但長線回升趨勢不變，新錢投報率維持高檔亦有利提升經常性收益；北富銀放NIM及利差表現穩健，樂觀看待銀行獲利；金控各子公司財務穩健，配息有望創高。