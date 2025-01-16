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期貨商論壇／原油期 後市有撐
石油輸出國組織（OPEC）月報預期在中國與印度需求推動下，今、明兩年全球原油消費量將成長每日140萬桶。
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，中國海關公布的數據顯示12月進口量年減1.1%，美國能源部月報預期全球今明年原油消費增速仍低於疫情前表現。
就業強勁以及通膨仍高的情形下聯準會（Fed） 今年是否進一步降息以提振美國經濟，川普就職後對烏克蘭和中東局勢態度牽動俄羅斯與伊朗原油供應等因素，可望支撐輕原油期貨價格。
原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，截至10日，當周美國石油探勘井數量較前周減少兩座至480座，創下六周以來的新低。
以色列與哈馬斯停火協議將周日生效，市場預期美國對俄羅斯石油的制裁，對於供應短缺的擔憂超過地緣政治風險降低對於價格的影響，15日2月交割的輕原油期貨價格上漲3.3%以每桶80.04美元做收。（國泰期貨提供）
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