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期貨商論壇／萬海期 遇逆風

經濟日報／ 記者崔馨方整理
萬海。 萬海提供
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美國參眾兩院議員向國會提交「美國船舶法案」（SHIPS for America Act），希望國貨國運振興美國造船和海運業，法案要求，自法案生效起15年內，所有從中國進口到美國貨物，10%必須由美國旗船舶（即註冊地為美國的船舶）運輸，消息不利貨櫃航運族群，投資人不妨可以留意萬海期（QXF）做相關操作。

美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）宣布一份新的六年總合約達成暫時協議，將避免碼頭大罷工事件再度發生。

上周五（10日）公布的上海出口集裝箱運價指數下跌214.49點，跌幅8.6%，來到2,290.68點。航線部分，美西線每FEU（40呎櫃）下跌315美元，跌幅6.3%，來到4,682美元；美東線每FEU下跌189美元，跌幅2.9%，來到6,229美元；歐洲線每TEU（20呎櫃）下跌411美元，跌幅14.4%，來到2,440美元。

近洋線部分，東南亞每20呎櫃（TEU）下跌91美元，跌幅13.89%，來到564美元；日本關東、遠東到韓國每TEU分別下跌12美元、9美元、2美元。（群益期貨提供）

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