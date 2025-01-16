台指期 外資空單連三減

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期昨（16）日上漲520點至23,035點，與現貨間出現正價差9.9點；外資淨空單減少3,206口至36,211口，這也是14日以來連三減。期貨分析師表示，目前指數強彈回到短中期均線附近，短線先站穩季線，對於指數續攻才比較有利。

期貨商指出，受到美股大漲激勵，台指期呈現開高走高格局，權值王台積電盤後召開法說會，有買盤搶先卡位法說會行情，另外輝達執行長黃仁勳來台將陸續拜訪供應鏈，有利相關個股表現，進而帶動指數表現。不過，投資人仍須留意除川普政策外，拜登政府在卸任前公布一系列針對中國法規，也增添市場變數。

台北股期雙市昨天齊步走強，集中市場加權指數大漲510點，收在23,025點，台指期則上漲520點，至23,035點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加135口至12,137口，其中外資淨空單減少3,206口至36,211口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,570口至14,396口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,000 點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至0.97。VIX指數下降1.59至21.1。外資台指期買權淨金額0.2億元 ; 賣權淨金額0.51億元。整體選擇權籌碼面偏多。

不過，元富期貨分析，以技術面來看，台指期昨日跳空大漲超過500點，盤中漲勢一度有擴大至700點，出現逢高獲利了結賣壓，漲幅稍稍收斂，終場以十字黑K棒作收。以線型來看，目前指數強彈回到短中期均線附近，短線應先站穩季線，才有利指數續攻。

台指期 期貨

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