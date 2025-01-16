快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

2月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北16日電

台北股市今天上漲510.53點，收23025.10點。2月電子期收1284.20點，上漲36.85點，正價差0.57點；2月金融期收2115.60點，上漲15點，正價差2.68點。

2月電子期以1284.20點作收，上漲36.85點，成交934口。3月電子期以1288點作收，上漲37.95點，成交5口。

電子現貨以1283.63點作收，上漲35.53點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.57點。

2月金融期以2115.60點作收，上漲15點，成交502口。3月金融期以2123.80點作收，上漲23.20點，成交4口。

金融現貨以2112.92點作收，上漲16.65點；2月金融期貨與現貨相較，正價差2.68點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

凱基期貨「蛇年開泰」活動迎新年 交易下單抽 iPhone

期交所第11屆期貨鑽石獎展開 表揚貢獻卓越者

1月台股期指跌235點

1月電子期金融期齊跌

相關新聞

期貨鑽石獎活動 開跑

期交所「第11屆期貨鑽石獎」活動起跑！為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與，同時鼓勵金融機構...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

台積電今（16）日將召開法說會，市場除關注該公司營收外，也同步矚目AI展望。市場普遍認為，因客戶產品放量、AI需求強勁，...

期貨商論壇／生技期 緊盯季線

近期生技題材圍繞在全球疫情，包括台灣麻疹疫情升溫，人類間質肺炎病毒（hMPV）近期在中國傳播，與新冠肺炎相似，隨農曆春節...

中砂、台特化 權證四檔有戲

台積電法人說明會今（16）日登場，中砂（1560）、台特化（4772）等相關供應鏈股蓄勢待發，尤其半導體先進製程關鍵材料...

全民權證／中興電 兩檔閃亮

中興電（1513）目前在手訂單達393億元，訂單能見度已看到2030年，潛在案件包含台電儲能案場；台中四座燃氣機組，每座...

全民權證／元太 挑價內外5%

元太（8069）雖然短期遭遇Kindle新品出貨進展不如預期逆風，但法人看好電子紙產業穩固領先地位，股價跌深後投資價值浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。