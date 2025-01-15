凱基期貨「蛇年開泰」活動迎新年 交易下單抽 iPhone

凱基證券旗下凱基期貨宣布，從1月2日至1月31日推出「蛇年開泰，錢程似錦」新春限時活動，期間交易海期商品可抽iPhone 16 Pro Max 256GB等好禮，新戶交易更享交易回饋金。

春節期間，凱基期貨全球海外期貨商品及槓桿保證金商品交易不打烊，透過「隨身e策略」APP與「新超級大三元」平台即可隨時掌握市場脈動，迎新春投資不中斷，讓投資人輕鬆應對年節期間國際市場波動等風險。

「蛇年開泰，錢程似錦」活動包含兩大亮點，第一是首次開戶並完成指定任務的新戶，可享最高2,000元交易回饋金；其次為交易海期商品一口即可獲得抽獎機會，春節期間加碼交易一口享二次抽獎，獎品包括iPhone 16 Pro Max、AirPods 4、iPad mini及數位禮券等多項好禮。

此外，凱基期貨於2025年1月推出全新雲端策略平台「凱基策略致勝通」，以「用戶需求」為核心，將多元策略資源整合於「智能通」網站，該平台提供個性化的交易解決方案，投資人可根據自身交易習慣與風險承受能力，輕鬆挑選適合的期貨智能產品，即便是沒有程式背景的使用者，也能透過平台內建的交易策略，自主進行高效交易。

凱基期貨亦將推出海外期貨報價備援系統，採多重數據來源與穩定切換機制，提升數據穩定性及可靠性；更領先推出馬來西亞交易所棕櫚油期貨，滿足客戶避險及多元交易需求。

凱基期貨透過不斷創新與優化服務體驗，應對投資市場的快速變化，致力打造最智能、最便捷的交易生態圈，協助客戶穩健掌握市場契機。

為回饋客戶支持，凱基期貨除了新春限時活動之外，更加碼推出社群抽獎活動，參與官方Facebook或Instagram指定互動任務即有機會抽中AirPods 4、威秀電影套票組及7-11咖啡兌換券。