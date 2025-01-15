全民權證／中磊 選逾四個月

中磊（5388）去年12月營收53.22億元，繳出月增20%、年增2.7%的好成績。法人看好，中磊今年在電信訂單回溫，新產品出貨帶動下，可望重返成長軌道。

12月網通設備廠商營收普遍呈現月增、年減格局，中磊表現相對突出，主因北美家用寬頻、企業網通需求持穩，以及車用產品需求回升。法人分析，今年第1季因春節工作天數較少，但在基期較低下，今年首季營運相較過往季減雙位數，將是淡季不淡。展望今年，北美家用寬頻終端設備需求將逐季回升，Wi-Fi7在企業用無線區域網路滲透率將提升至15~20%。權證發行商表示，可挑選價內外15%以內、120天期以上的中長天期權證。（兆豐證券提供）

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