全民權證／中興電 兩檔閃亮

中興電（1513）目前在手訂單達393億元，訂單能見度已看到2030年，潛在案件包含台電儲能案場；台中四座燃氣機組，每座約需要20至25台GIS設備；離岸風電統包工程。

中興電重電訂單需求維持強勁，雖工程占比提升，影響毛利率，但在外銷市場效益逐步顯現；台電預算預計於2025年再創新高，中興電於345kV GIS產品具不可取代性，2025至2026年將持續每年擴增15%至20%產能因應需求，且氫能事業提供想像空間，市場預估隨今年下半年至2026年台電拉貨狀況改善後，營運將再創高峰，預估今年每股獲利約成長至7.6元。權證券商建議，利用價內外15%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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