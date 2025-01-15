全民權證／元太 挑價內外5%
元太（8069）雖然短期遭遇Kindle新品出貨進展不如預期逆風，但法人看好電子紙產業穩固領先地位，股價跌深後投資價值浮現。法人調查供應鏈後指出，元太可望於第1季恢復Kindle Colorsoft正常出貨，2025年包括電子書（CE）及電子標籤（ESL）貢獻擴增，且彩色電子紙應用提升也有助毛利率成長，營運展望正向。
元太於資訊看板（Signage）業務進展順利，尺寸考量將使室內看板需求較室外更早出現，許多既有retail客群已催促出貨，法人預期隨產能逐步開出後，今年相關業務將小量挹注營收，於2026年進一步放量。
權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上的認購權證。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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