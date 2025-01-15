欣興、台光電 權證押長天期

輝達GB 200自第1季起逐季放量出貨，美系大行預估GB 300第2季定案、第4季有望開始出貨，市場看好欣興（3037）、台光電（2383）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

欣興在第1季營運展望上，市場看好在客戶AI新產品產出逐漸增加的挹注下，預估ABF載板本季營收仍有望成長0~5%，HDI板方因手機、NB等產品季節性淡季，預估與前季持平，BT載板則是因手機、記憶體等也受淡季的影響，預估本季衰退超過一成。

考量客戶AI新產品的HDI板生產良率與效率提升，加上AI GPU的ABF載板出貨增溫，第1季高階ABF載板比重提高至六成以上，預估毛利率16.0%，優於前季，稅後純益19.7億元、季增23.1%，每股純益（EPS）1.2元，本業獲利較去年同期成長。

台光電去年12月營收月增1.2%、年增48.8%，符合市場預期，整體第4季營收185.6億元，季增6.3%、年增44.1%，主要是美系ASIC 伺服器客戶出貨量持續上修，帶動台光電淡季不淡，2024全年營收為643.7億元，年增55.9%。展望2025年，受惠伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫，市場對台光電營運展望持續正向。

權證券商建議，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品入手。