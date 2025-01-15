中砂、台特化 權證四檔有戲

台積電法人說明會今（16）日登場，中砂（1560）、台特化（4772）等相關供應鏈股蓄勢待發，尤其半導體先進製程關鍵材料廠台特化近日量增價揚，外資、投信等內外資法人同步進場，短線可持續留意。

川普上任美國總統時間進入倒數，市場擔憂川普的關稅政策將推升通膨，對聯準會降息預期降低，美股明顯自高處回檔，台股也進入震盪期， 加上接近春節長假，市場資金追價意願低，法人認為，台股短線維持區間震盪機會大，有題材的強勢股將持續輪動。

台積電供應鏈被法人點名為具業績、題材的強勢族群之一，投顧法人表示，隨台積電積極輔導本土供應商提升技術與品質，2023年原料在地採購比重達六成五，管理層也將2030年目標調高至68%。再生晶圓暨半導體材料廠中砂2024年12月合併營收為6.3億元，月增3.4％、年增22.6％，雖然第4季業績小減，仍帶動去年全年業績首度飛越70億元大關，達70.19億元，年增一成，再創歷史新高。

法人認為，中砂2025年營收表現還有機會再提升至少高個位數百分比，續創新猷。

台特化主要產品矽乙烷，為半導體先進製程關鍵材料，2024年前11月營收年增六成以上，受惠半導體先進製程產能擴增，為台積電供應鏈，新產品已送客戶認證，為營運成長加分。台特化近日股價呈現噴出走勢，昨天放量創天價，盤中一度看到242元高價，終場上漲13元收234元歷史新高。