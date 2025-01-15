期貨鑽石獎活動 開跑

期交所「第11屆期貨鑽石獎」活動起跑！為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，期交所公布「第11屆期貨鑽石獎活動辦法」，包括參加對象、評選標準等。

期交所表示，活動的獎勵對象為期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。

獎項內容，本屆共設置17個獎項，就積極參與期貨市場各業別，如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等，設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎，以及就店頭結算會員及客戶設置店頭集中結算量鑽石獎；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎。

評選標準方面，依獎勵對象於113年7月1日至114年6月30日期間，國內期貨及選擇權交易量、未平倉量、交易量增減情形、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比；另本屆將運用期交所商品對財富管理業務推展具有助益者（含運用期交所商品設計臺幣計價結構型商品、舉辦財富管理研討會等），納入特別貢獻鑽石獎入選標準。

期交所期望透過持續舉辦期貨鑽石獎活動，鼓勵期貨業者及法人機構依照需求妥善運用我國期貨商品，積極爭取獎項榮譽提升能見度，以增加我國期貨市場流動性，充分發揮期貨價格發現及避險增益功能，共同努力使我國期貨市場穩步發展，提升我國資本市場競爭力。