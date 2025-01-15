期貨商論壇／生技期 緊盯季線

近期生技題材圍繞在全球疫情，包括台灣麻疹疫情升溫，人類間質肺炎病毒（hMPV）近期在中國傳播，與新冠肺炎相似，隨農曆春節到來，人流大量移動恐引發疫情迅速擴散，讓人們擔憂疫情重演。

另外，韓國流感疫情擴大，與肺炎相關的病例死亡人數不斷激增，防疫概念股因此成為盤面亮點，相關題材股輪流表態。

技術面來看，隨防疫需求持續升溫，臺灣生技期貨近期跌深反彈，來到季線遭壓回，並面對4,000點關卡壓力，未能順利突破。在突破下彎季線反壓前，趨勢尚未翻多，仍為震盪整理架構。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。