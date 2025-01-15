期貨商論壇／半導體30期 觀望
台積電（2330）今（16）日將召開法說會，市場除關注該公司營收外，也同步矚目AI展望。市場普遍認為，因客戶產品放量、AI需求強勁，2025年先進製程報價上調，預期第1季傳統淡季影響有限。本次法說會重點包括AI需求與CoWoS產能擴充進展；2025年資本支出與營收展望。
技術面來看，半導體30指數期貨短線上隨大盤呈現快速回檔走勢，同時也跌破季均線，由於上方仍然有空方缺口尚未回補，同時短期均線皆呈現彎頭向下，短線上，半導體30指數期貨仍然尚未脫離險境，在半導體類股基本面強勁下，可留意台積電法說會是否能帶來好消息點燃多頭氣勢，並幫助半導體30指數期貨重新築底。
（凱基期貨提供）
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