1月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌282.95點，收22514.57點。1月電子期收1248.30點，下跌17.65點，正價差0.2點；1月金融期收2094.60點，下跌2.60點，逆價差1.67點。
1月電子期以1248.30點作收，下跌17.65點，成交212口。2月電子期以1247.20點作收，下跌25.60點，成交577口。
電子現貨以1248.10點作收，下跌21.04點；1月電子期貨與現貨相較，正價差0.2點。
1月金融期以2094.60點作收，下跌2.60點，成交283口。2月金融期以2100.60點作收，下跌2.20點，成交333口。
金融現貨以2096.27點作收，下跌4.44點；1月金融期貨與現貨相較，逆價差1.67點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言