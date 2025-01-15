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1月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌282.95點，收22514.57點。1月電子期收1248.30點，下跌17.65點，正價差0.2點；1月金融期收2094.60點，下跌2.60點，逆價差1.67點。

1月電子期以1248.30點作收，下跌17.65點，成交212口。2月電子期以1247.20點作收，下跌25.60點，成交577口。

電子現貨以1248.10點作收，下跌21.04點；1月電子期貨與現貨相較，正價差0.2點。

1月金融期以2094.60點作收，下跌2.60點，成交283口。2月金融期以2100.60點作收，下跌2.20點，成交333口。

金融現貨以2096.27點作收，下跌4.44點；1月金融期貨與現貨相較，逆價差1.67點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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