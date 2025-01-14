鴻海、台積 認購火熱

今日主題 2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

台股受到外資提款及內資節前賣壓影響，近日創高後拉回，所幸今年企業獲利持續成長，鴻海（2317）、台積電（2330）等大型股營運動能仍佳，有助穩定多頭信心，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

受惠AI伺服器出貨持續暢旺，法人普遍看好今年台股企業獲利仍可成長15%至20%，尤其鴻海、台積電等組裝代工、晶圓代工龍頭成長幅度更加出色，仍將持續扮演穩盤要角，預料大盤下檔空間有限。

鴻海拜輝達（NVIDIA）GB200伺服器需求旺盛，開發生產依計畫推進，今年第1季開始放量，法人預期出貨量將呈逐季爬升趨勢，大型雲端服務提供商（CSP）算力部署及主權AI基礎設施建設推動為主要動能。

隨技術逐步成熟，帶動成本效率提升、零組件自製率較高，以及客戶交易模式多樣化，法人看好鴻海AI伺服器毛利率可望提升，預估2025年GB200出貨量達5萬櫃，挾全球布局及美超微（Supermicro）轉單機會，有機會取得47%市占率。

法人評估，鴻海2024、2025年AI伺服器營收貢獻分別達6,590億元、1.89兆元，占整體營收比重各為10%、22%。

台積電去年12月營收2,781.6億元，第4季營收8,684.6億元，超越財測上緣，主要受惠於IDM外包、AI需求強勁及新台幣兌美元匯率走貶。法人預估台積電第1季營收季減約3.5%，主要受3、5奈米以下先進製程產能利用率及產品單價提升，將部分抵銷台灣與美國新製程折舊成本提升。

長期而言，受惠AI需求穩健，法人預估台積電CoWoS產能將於2025年底達7.5萬片，2026年底達10.5萬片，AI營收占比將於2025年達23%水準，未來營運維持正向看法。

權證發行商建議，看好營運創佳績個股後市表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。