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北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

全民權證／台塑 挑價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2.34億元，與第3季比虧轉盈，但全年仍淨損12.7億元，每股淨損0.2元。虧損主因為大陸房市持續低迷、加上市場供給增加，拉低石化產品價格。

大陸石化產能過剩問題仍嚴重，美國新總統川普上任後關稅及貿易政策引發不確定風險仍大。台塑表示，2025年將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並提高產品附加價值與品質，提高差別化產品銷售比重，並分散市場。權證券商建議，若看好個股後市可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品入手。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台塑 權證

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