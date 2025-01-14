全民權證／雍智 二檔強強滾

雍智科技（6683）獲國內IC設計大客戶訂單挹注，有機會切入AI ASIC供應鏈，去年下半年連六月單月營收締新猷，法人看好今年營運可維持雙位數成長。

法人指出，雍智科技受惠大客戶智慧手機晶片新品熱銷及前段探針卡測試載板出貨轉強，去年第4季營收達5.1億元，年增48.1%，繳出單季歷史新高成績，全年毛利率恢復以往的50％可期。隨晶片製程不斷推進，帶動探針卡及老化測試載板需求，雍智科技長期在老化測試載板具領先優勢，並已切入AI產品所需射頻IC、電源管理IC及高速傳輸等測試載板，添增長期成長動能。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波短多行情。（元富證券提供）

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