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北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

全民權證／川湖 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報獲利表現受到期待，近期陸續吸引外資、投信進場。

投顧法人表示，儘管國內大廠GB200組裝進度大幅落後，去年第4季僅出貨四台，今年元月組裝台數恐低於20台，因此B系列晶片HGX架構將是今年首季出貨主流，而伺服器使用的導軌組數雖不如GB200量大，但HGX架構導軌基本都由川湖獨家供應，整體單價及產值相當可觀，而近期電源機箱擴大導軌設計需求，進一步擴大川湖的AI伺服器產值貢獻。權證發行商表示，投資人如看好川湖投資機會，可挑選價內外5%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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